Экс-игрока сборной Нидерландов арестовали в Дубаи

Кажется, в этот раз Квинси Промес не отвертится.

Бывший игрок сборной Нидерландов Квинси Промес был арестован в четверг, 12 мая.

Напомним, что ранее футболиста осудили на родине на шесть лет за контрабанду наркотиков, а также еще на полтора года за нападение на двоюродного брата.

Промес некоторое время прятался от властей на болотах, но в 2024 году попался властям ОАЭ. Тогда его отпустили.

Сейчас же полиция задержала Промеса в Дубаи по запросу от Нидерландов об экстрадиции игрока.

Ранее также проблемы с законом начались у чешского боксера.

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