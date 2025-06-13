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Плимут Таловерова представил нового тренера

Том Клеверли подписал трехлетний контракт.
Вчера, 23:58       Автор: Андрей Безуглый
Том Клеверли / ФК Плимут
Том Клеверли / ФК Плимут

Воспитанник Манчестер Юнайтед Том Клеверли стал новым главным тренером Плимута.

35-летний специалист подписал трехлетний контракт с командой, где играет Максим Таловеров.

Отметим, что несмотря на молодой возраст, Плимут не стал первой командой в карьере Клеверли.

Ранее англичанин возглавлял Уотфорд, с которым финишировал на 14-м месте в Чемпионшипе.

Ранее также сообщалось, что Постекоглу может быстро получить новую работу.

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