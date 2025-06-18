Владелец Тоттенгема объяснил причины увольнения Постекоглу

Владелец Тоттенгема Дэниел Леви поделился мыслями о периоде Энджа Постекоглу в Тоттенгеме.

По словам функционера, Постекоглу провел отличный период, но "шпоры" мечтают о более серьезных трофеях, поэтому назначили Томаса Франка.

"Вы видели невероятные эмоции во время парада. Это было очень значимое событие для нас. Мы выиграли европейский трофей.

Но этого мало. Более важно то, чего мы не достигли. Нам нужно выиграть чемпионат. Мы хотим выиграть Премьер-лигу. Мы хотим триумфировать в Лиге чемпионов. Мы стремимся к большему", - сказал Леви.

Напомним, звезда Тоттенхэма заинтересовал саудовские клубы.

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