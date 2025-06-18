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Футбол

Саудовские клубы поборются за лидера Тоттенхэма

Хен-Мин Сон привлек внимание ряда коллективов.
Сегодня, 09:29       Автор: Василий Медвидь

Форвард Тоттенгема Хен-Мин Сон может сменить клубную прописку.

Как сообщает talksport, южнокорейцем интересуются клубы Саудовской Про-лиги. Речь идет об Аль-Кадисии, Аль-Ахли и Ан-Наср.

Сумма потенциального трансфера может составить 34 млн фунтов. Потенциальные детали контракта неизвестны.

В прошедшем сезоне 32-летний Сон забил 11 мячей и отдал 12 ассистов в 46 матчах.

Напомним, ранее Тоттенхэм сменил тренера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Саудовская Аравия Хен-Мин Сон

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