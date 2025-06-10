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Тоттенхэм получил нового тренера

Томас Франк заменил Энда Постекоглу.
Сегодня, 10:03       Автор: Андрей Безуглый
Томас Франк / Getty Images
Томас Франк / Getty Images

Новым главным тренером Тоттенхэма стал Томас Франк, сообщает Фабрицио Романо.

Инсайдер пишет, что датчанин уже подписал контракт со "шпорами", и вскоре клуб проведет официальную презентацию.

Лондонский клуб было вынужден заплатить Брентфорду около 10 млн фунтов отступных за их тренера.

Детали контракта Франка с Тоттенхэмом инсайдер не раскрыл.

Ранее также Пеп Гвардиола получил почетную ступень Манчестерского университета.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм Томас Франк

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