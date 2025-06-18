Трабзонспор определился с потенциальной заменой Батагова

Турецкий Трабзонспор намерен улучшить линию защиты.

Как сообщает издание Takvim, "черноморские штормы" нацелились на Акселя Туанзебе. Интерес к игроку подтвердил президент клуба.

"Аксель Туанзебе - это игрок, который нравится нашей команде скаутов и тренеру. Мы говорим о нем", - сказал Эртугрюль Доган.

Отметим, что в прошлом сезоне 27-летний конголезец чаще выступал на позиции правого защитника, однако, в целом за карьеру он сыграл больше всего матчей на позиции центрального защитника, поэтому может заменить Арсения Батагова, хотя ранее сообщалось, что Трабзонспор намерен наложить вето на продажу Батагова.

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