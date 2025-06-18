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Футбол

Динамо интересуется французским защитником

Микаэль Наде может оказаться в составе киевлян.
Сегодня, 11:29       Автор: Василий Медвидь
Микаэль Наде / Getty Images
Микаэль Наде / Getty Images

Киевское Динамо может улучшить линию защиты.

Как сообщает французское издание Peuple-vert, «бело-синие» интересуются игроком Сент-Этьена Микаэлем Наде. «Зелено-белые» вылетели из Лиги 1.

Побороться за 26-летнего центрбека придется с Блэкберном, Нантом и участником еврокубков, название которого не разглашается.

Француз не против покинуть клуб, но не будет форсировать уход.

Ранее Динамо узнало потенциальных соперников в Лиге чемпионов.

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