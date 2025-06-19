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Футбол

Алонсо: То, что мы хотим сделать, потребует времени

Испанец остался доволен выступлением команды.
Сегодня, 08:05       Автор: Андрей Безуглый
Хаби Алонсо / Getty Images
Хаби Алонсо / Getty Images

Главный тренер Реала Хаби Алонсо прокомментировал поединок против Аль-Хиляля.

Напомним, матч первого тура клубного ЧМ завершился результативной ничьей.

Алонсо заявил, что ему нужно время, чтобы изменить многие вещи в команде, однако в целом он доволен выступлением команды.

Второй тайм был намного лучше первого. В первой половине нам не хватало многого, у нас не было баланса. Мы поговорили об этом.

Мне понравилась реакция. Мы смогли изменить ритм, лучше контролировать игру и больше играть на половине поля соперника. Это процесс. Мы должны взять все положительное и стремиться к улучшению.

Я знал, что это займет время.Есть вещи, которые мы должны изменить. Мы должны их исправить и будем продолжать это делать. Все требует времени, у нас было девять дней, а некоторые игроки провели всего три тренировки. Это сложно, мы участвуем в соревновании, но мы хотим учиться, и то, что мы хотим сделать, потребует времени.

С расписанием и результатами клубного ЧМ вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Хаби Алонсо Реал Мадрид

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