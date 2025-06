Тренер Челси отреагировал на обвинения в адрес Мудрика

Главный тренер Челси Энцо Мареска отреагировал на обвинения Футбольной ассоциации Англии в адрес украинского вингера Михаила Мудрика.

Специалист рассказал, что не общался с украинским футболистом после финала Лиги конференций.

"Я разговаривал с Мишей в Польше, когда мы играли финал Лиги Конференций. С тех пор мы с ним не разговаривали. Поэтому мне нечего добавить, я не располагаю информацией. Я не видел новостей, но мне о них сообщили, но больше ничего добавить не могу, потому что у меня нет дополнительной информации.

Последний раз, когда я с ним разговаривал, казалось, что он хорошо себя чувствует, я не видел, чтобы он волновался. С тех пор я с ним не разговаривал, поэтому не знаю, как он сейчас, но мы точно свяжемся с ним".

