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Футбол

Трабзонспор установил ценник на Батагова

Арсением интересуется ряд клубов из топ-чемпионатов.
Сегодня, 13:57       Автор: Василий Медвидь

Турецкий Трабзонспор пересмотрел свою позицию относительно возможного трансфера Арсения Батагова.

Как сообщает Gunebakis Trabzon Haber, "черноморские штормы" готовы отпустить украинского центрбека, но только за очень привлекательную сумму. Потенциально за Батагова придется отдать 10-15 млн евро.

В услугах Арсения, по информации источника, заинтересованы Брайтон, Ланс и Лацио.

Примечательно, что это издание также сообщает, что на замену Батагову «бордово-голубые» могут подписать Тараса Михавка.

Напомним, ранее сообщалось, что Трабзонспор интересуется защитником клуба, вылетевшего из АПЛ.

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