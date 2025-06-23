Алонсо: Красная карточка - это ошибка, но остальное мне понравилось
Главный тренер Реала Хаби Алонсо прокомментировал первую победу Реала.
Напомним, накануне мадридский клуб обыграл Пачуку, играя почти весь матч в меньшинстве. На седьмой минуте Асенсио получил красную карточку.
Алонсо остался очень доволен победой и игрой своей команды, а с молодым защитником пообещал поговорить.
Очень важная победа. Мы ценим ее из-за всего контекста, в котором она добыта. Мы почти весь матч провели в меньшинстве, это тяжело, и я доволен там, насколько умно мы действовали.
Красная карточка – это печально, это ошибка, которая оказала решающее влияние на всю игру. От нее изменился весь подход. Такие ситуации должны служить уроком. Лучше пропустить первыми, чем весь матч играть вдесятером. Мы с Раулем Асенсио это обсудим, надо стараться избегать подобного. Остальное же мне понравилось
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