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Алонсо: Красная карточка - это ошибка, но остальное мне понравилось

Тренер поговорит с Раулем Асенсио.
Сегодня, 00:55       Автор: Андрей Безуглый
Хаби Алонсо / Getty Images
Хаби Алонсо / Getty Images

Главный тренер Реала Хаби Алонсо прокомментировал первую победу Реала.

Напомним, накануне мадридский клуб обыграл Пачуку, играя почти весь матч в меньшинстве. На седьмой минуте Асенсио получил красную карточку.

Алонсо остался очень доволен победой и игрой своей команды, а с молодым защитником пообещал поговорить.

Очень важная победа. Мы ценим ее из-за всего контекста, в котором она добыта. Мы почти весь матч провели в меньшинстве, это тяжело, и я доволен там, насколько умно мы действовали.

Красная карточка – это печально, это ошибка, которая оказала решающее влияние на всю игру. От нее изменился весь подход. Такие ситуации должны служить уроком. Лучше пропустить первыми, чем весь матч играть вдесятером. Мы с Раулем Асенсио это обсудим, надо стараться избегать подобного. Остальное же мне понравилось

Напомним, что с расписанием клубного ЧМ можно ознакомиться на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Хаби Алонсо Реал Мадрид

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