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Футбол

Защитник Фламенго привлек внимание Челси после очного матча на КЧМ

Уэсли также интересен и другим грандам.
Сегодня, 19:51       Автор: Андрей Безуглый
Уэсли / Getty Images
Уэсли / Getty Images

Защитник Фламенго Уэсли неожиданно попал в сферу интересов Челси, пишет Ge Globo.

Якобы после очного матча на клубном ЧМ лондонцы послали запрос по защитнику в бразильский клуб.

При этом, стоит отметить, что Уэсли уже давно находится на радарах других европейских клубов. 

Например, Манчестер Сити давно следит за игроком, но вряд ли будет делать предложение в скором времени. Интер и Ювентус также подали запросы, а еще издание пишет, что интерес проявляют два британских клуба.

Фламенго при этом очень даже хочет продать игрока уже этим летом, надеясь заработать солидную сумму. Трансфермаркт оценивает 21-летнего бразильца в 20 млн евро.

Также ранее сообщалось, что Ньюкасл наоборот стремиться сохранить своего игрока.

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