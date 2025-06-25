Защитник Фламенго привлек внимание Челси после очного матча на КЧМ
Защитник Фламенго Уэсли неожиданно попал в сферу интересов Челси, пишет Ge Globo.
Якобы после очного матча на клубном ЧМ лондонцы послали запрос по защитнику в бразильский клуб.
При этом, стоит отметить, что Уэсли уже давно находится на радарах других европейских клубов.
Например, Манчестер Сити давно следит за игроком, но вряд ли будет делать предложение в скором времени. Интер и Ювентус также подали запросы, а еще издание пишет, что интерес проявляют два британских клуба.
Фламенго при этом очень даже хочет продать игрока уже этим летом, надеясь заработать солидную сумму. Трансфермаркт оценивает 21-летнего бразильца в 20 млн евро.
Также ранее сообщалось, что Ньюкасл наоборот стремиться сохранить своего игрока.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!