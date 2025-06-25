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Футбол

Саутгейт прошел посвящение в рыцари

Тренер сборной Англии получил официальный титул.
Сегодня, 19:44       Автор: Василий Медвидь

Экс-игрок сборной Англии Гарет Саутгейт стал рыцарем-бакалавром британской короны.

Саутгейт прошел официальное посвящение сегодня, 25 июня. Событие состоялось в Виндзорском замке.

Посвящал Гарета принц Уильям. Специалист стал четвертым в истории тренером сборной Англии, получившим это звание.

До Саутгейта такой наградой были удостоены Уолтер Винтерботтом, Альф Рамси и Бобби Робсон.

Напомним, на ISPORT есть календарь и результаты матчей отбора на Чемпионат мира-2026.

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