Эдерсон назвал клуб, в котором продолжит карьеру
Вратарь Манчестер Сити Эдерсон подтвердил, что останется в команде.
Бразилец заявил, что большинство новостей по поводу него является ложью.
"Мое будущее здесь. Друзья присылают мне много новостей, но 99% из них фейковые. Вокруг моего имени ходит много ложной информации.
Мои мысли здесь, с клубом. Я остаюсь в Манчестер Сит». Этот клуб дает мне все, чтобы вернуться к победе в АПЛ и снова попытаться выиграть Лигу чемпионов".
BREAKING: Ederson confirms he is staying at #ManCity this summer.— City Xtra (@City_Xtra) June 26, 2025
Ederson: “My future is here. Some friends send me a lot of news but 99% is fake. There’s a lot of fake news around my name. My head is staying at the club. It stays with @ManCity. It gives me everything to go back…
В прошлом сезоне бразилец пропустил 48 голов в 37 матчах, 12 раз оставил свои ворота в неприкосновенности.
Ранее сообщалось, что полузащитник Манчестер Сити больше не поможет команде на КЧМ-2025.
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