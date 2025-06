Эдерсон назвал клуб, в котором продолжит карьеру

Вратарь Манчестер Сити Эдерсон подтвердил, что останется в команде.

Бразилец заявил, что большинство новостей по поводу него является ложью.

Ederson: “My future is here. Some friends send me a lot of news but 99% is fake. There’s a lot of fake news around my name. My head is staying at the club. It stays with @ManCity. It gives me everything to go back…