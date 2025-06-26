iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Эдерсон назвал клуб, в котором продолжит карьеру

Игрок Манчестер Сити сделал заявление.
Сегодня, 14:00       Автор: Митя Шитко
Эдерсон / Getty Images
Эдерсон / Getty Images

Вратарь Манчестер Сити Эдерсон подтвердил, что останется в команде.

Бразилец заявил, что большинство новостей по поводу него является ложью.

"Мое будущее здесь. Друзья присылают мне много новостей, но 99% из них фейковые. Вокруг моего имени ходит много ложной информации.

Мои мысли здесь, с клубом. Я остаюсь в Манчестер Сит». Этот клуб дает мне все, чтобы вернуться к победе в АПЛ и снова попытаться выиграть Лигу чемпионов".

В прошлом сезоне бразилец пропустил 48 голов в 37 матчах, 12 раз оставил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что полузащитник Манчестер Сити больше не поможет команде на КЧМ-2025.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Роналду официально продлил контракт с Ан-Насром Роналду официально продлил контракт с Ан-Насром
Амбициозный середняк Серии А согласовал покупку защитника Милана Амбициозный середняк Серии А согласовал покупку защитника Милана
Арсенал пролонгировал контракт конкурента Зинченко Арсенал пролонгировал контракт конкурента Зинченко
Количество мест на Уэмбли могут увеличить для реванша Усик - Дюбуа Количество мест на Уэмбли могут увеличить для реванша Усик - Дюбуа

Видео

Без плей-офф: Украина уступила Нидерландам в решающем матче Евро-2025 U-21 - видео голов
Без плей-офф: Украина уступила Нидерландам в решающем матче Евро-2025 U-21 - видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина сохранила звание первой ракетки Украины, прогресс Ястремской
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер остался наверху классификации, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Футбол сегодня: Ювентус – Манчестер Сити, Зальцбург – Реал Мадрид
просмотров
Элина Свитолина: расписание и результаты матчей
просмотров

Последние новости

Другие страны16:44
Роналду официально продлил контракт с Ан-Насром
Европа16:32
Амбициозный середняк Серии А согласовал покупку защитника Милана
Европа16:29
Арсенал пролонгировал контракт конкурента Зинченко
Бокс15:51
Количество мест на Уэмбли могут увеличить для реванша Усик - Дюбуа
Европа15:18
"Долгосрочный актив": Тренер шотландского клуба оценил подписание украинского голкипера
Бокс14:40
"Обращаются, когда есть проблема": Уоррен рассказал о тренировочном лагере Дюбуа
Европа14:22
Ливерпуль объявил о подписании одноклубника Забарного
Киберспорт14:15
NaVi - Xtreme Gaming: онлайн-трансляция плей-офф PGL Wallachia
Европа14:00
Эдерсон назвал клуб, в котором продолжит карьеру
Бокс13:55
Хэйни подерется за титул в третьей для себя весовой категории
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK