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Футбол

"Долгосрочный актив": Тренер шотландского клуба оценил подписание украинского голкипера

Наставник Данди Юнайтед высказался о Евгении Кучеренко.
Сегодня, 15:18       Автор: Игорь Мищук
Евгений Кучеренко / ЛНЗ
Евгений Кучеренко / ЛНЗ

Главный тренер Данди Юнайтед Джим Гудвин прокомментировал подписание украинского голкипера ЛНЗ Евгения Кучеренко.

Наставник шотландской команды выделил сильные стороны новичка.

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"Мы рады приветствовать вратаря такого уровня, как Евгений, в нашем составе. Он уверенно контролирует свою штрафную площадь, обладает сильными техническими основами и демонстрирует непоколебимое хладнокровие под давлением.

Помимо его сильной игры в воротах, мы были в равной степени впечатлены его характером и отношением к делу. Несмотря на молодость, Евгений успешно испытал себя во многих европейских лигах, что подчеркивает его желание развиваться как игрок и личность.

Мы считаем, что он сразу придаст глубину и качество нашей вратарской линии, а также станет долгосрочным активом для клуба", - приводит слова тренера официальный сайт Данди Юнайтед.

Отметим, что в прошлом сезоне Кучеренко провел за ЛНЗ во всех турнирах 29 матчей, пропустив 37 голов, а в восьми поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что ЛНЗ объявил о назначении нового главного тренера.

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