Украинский вратарь подписал контракт с шотландским клубом
Шотландский Данди Юнайтед объявил о подписании вратаря Евгений Кучеренко из ЛНЗ.
Детали трансфера 25-летнего украинского голкипера не разглашаются.
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Как сообщает официальный сайт шотландского клуба, украинец подписал контракт на два года. Также в договоре предусмотрена возможность его продления еще на сезон.
🧱 Building on strong foundations#DUFC are delighted to announce the signing of Yevhenii Kucherenko from Ukrainian Premier League side LNZ Cherkasy ✒️— Dundee United FC (@dundeeunitedfc) June 25, 2025
Subject to visa approval and international clearance, the goalkeeper arrives on two-year deal 👋
Кучеренко присоединился к ЛНЗ в январе 2024 года, когда перешел в статусе свободного агента из грузинской Дилы.
В минувшем сезоне голкипер провел за черкасскую команду во всех турнирах 29 матчей, в которых пропустил 37 голов, а в восьми поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности.
Данди Юнайтед прошлый сезон завершил на четвертой позиции в турнирной таблице чемпионата Шотландии.
Напомним, ранее ЛНЗ объявил о назначении нового главного тренера.
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