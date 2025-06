Украинский вратарь подписал контракт с шотландским клубом

Шотландский Данди Юнайтед объявил о подписании вратаря Евгений Кучеренко из ЛНЗ.

Детали трансфера 25-летнего украинского голкипера не разглашаются.

Читай также: Рух объявил об уходе своего лидера

Как сообщает официальный сайт шотландского клуба, украинец подписал контракт на два года. Также в договоре предусмотрена возможность его продления еще на сезон.

🧱 Building on strong foundations#DUFC are delighted to announce the signing of Yevhenii Kucherenko from Ukrainian Premier League side LNZ Cherkasy ✒️



Subject to visa approval and international clearance, the goalkeeper arrives on two-year deal 👋