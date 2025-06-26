Украинский вратарь подписал контракт с шотландским клубом

Евгений Кучеренко перешел из ЛНЗ в Данди Юнайтед.

Шотландский Данди Юнайтед объявил о подписании вратаря Евгений Кучеренко из ЛНЗ.

Детали трансфера 25-летнего украинского голкипера не разглашаются.

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Как сообщает официальный сайт шотландского клуба, украинец подписал контракт на два года. Также в договоре предусмотрена возможность его продления еще на сезон.

🧱 Building on strong foundations#DUFC are delighted to announce the signing of Yevhenii Kucherenko from Ukrainian Premier League side LNZ Cherkasy ✒️



Subject to visa approval and international clearance, the goalkeeper arrives on two-year deal 👋 — Dundee United FC (@dundeeunitedfc) June 25, 2025

Кучеренко присоединился к ЛНЗ в январе 2024 года, когда перешел в статусе свободного агента из грузинской Дилы.

В минувшем сезоне голкипер провел за черкасскую команду во всех турнирах 29 матчей, в которых пропустил 37 голов, а в восьми поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Данди Юнайтед прошлый сезон завершил на четвертой позиции в турнирной таблице чемпионата Шотландии.

Напомним, ранее ЛНЗ объявил о назначении нового главного тренера.

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