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Футбол

Украинский вратарь подписал контракт с шотландским клубом

Евгений Кучеренко перешел из ЛНЗ в Данди Юнайтед.
Сегодня, 09:52       Автор: Игорь Мищук
Евгений Кучеренко / ЛНЗ
Евгений Кучеренко / ЛНЗ

Шотландский Данди Юнайтед объявил о подписании вратаря Евгений Кучеренко из ЛНЗ.

Детали трансфера 25-летнего украинского голкипера не разглашаются.

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Как сообщает официальный сайт шотландского клуба, украинец подписал контракт на два года. Также в договоре предусмотрена возможность его продления еще на сезон.

Кучеренко присоединился к ЛНЗ в январе 2024 года, когда перешел в статусе свободного агента из грузинской Дилы.

В минувшем сезоне голкипер провел за черкасскую команду во всех турнирах 29 матчей, в которых пропустил 37 голов, а в восьми поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Данди Юнайтед прошлый сезон завершил на четвертой позиции в турнирной таблице чемпионата Шотландии.

Напомним, ранее ЛНЗ объявил о назначении нового главного тренера.

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