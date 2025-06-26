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Футбол

Молодежку сборной Германии обвинили в краже пивных кружек

В Федерации футбола Германии обвинения опровергли.
Вчера, 23:43       Автор: Андрей Безуглый
Сборная Германии U-21 / Getty Images
Сборная Германии U-21 / Getty Images

Сборную Германии U-21 обвинили в краже, сообщает Bild.

В среду Бундестим разгромил Францию в полуфинале Евро-2025, а когда команда садилась в автобус, к ним ворвалась сотрудница стадиона и начала делать фото.

Как объяснили позднее, администрация стадиона решила, что игроки украли 15 пивных кружек, а сотрудница пыталась получить видеодоказательства.

В Федерации футбола Германии обвинения опровергли, заявив, что игроков обвинили по ошибке.

Все было совсем иначе. Женщина принесла в подтрибунное помещение несколько кружек пива – вероятно, они предназначались судьям. Потом там остались пустые кружки, которые вдруг исчезли – кто-то, должно быть, убрал их. Очевидно, она подумала, что наши игроки просто забрали их с собой. Но это неправда
- говорится в официальном заявлении.

Напомним, что в финале немцы сыграют против сборной Англии.

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