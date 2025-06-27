Алонсо высказался о будущем одного из талантов Реала

Наставник мадридского Реала Хаби Алонсо поделился мыслями о будущем Эндрика.

По словам испанского специалиста, бразилец входит в его планы.

"Мы хотим, чтобы Эндрик начал занятия в общей группе как можно скорее.

Вскоре это произойдет. Он входит в мои планы, это 100%", - сказал Хаби.

Напомним, ранее сообщалось, что Рауль, который сейчас возглавляет молодежную команду Реала, может сменить место работы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!