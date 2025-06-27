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Арсенал нашел альтернативу вингеру Реала

Эберече Эзе может оказаться в положении лондонцев.
Сегодня, 16:59       Автор: Василий Медвидь

Лондонский Арсенал определился с альтернативой вингеру Реала Родриго.

Как сообщает talkSport, «канониры» обратили свое внимание на Эберече Эзе. Лидер Кристал Пелас обойдется дешевле, чем бразилец.

Эзе может стоить столичному коллективу 68 млн фунтов. Детали потенциального личного контракта неизвестны.

Напомним, ранее сообщалось, что Арсенал продлил контракт с конкурентом Зинченко.

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