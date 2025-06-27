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Футбол

Звездный форвард изменил решение относительно своего будущего

Виктор Дьокереш теперь готов к переходу в МЮ.
Сегодня, 17:36       Автор: Василий Медвидь
Виктор Дьокереш / Getty Images
Виктор Дьокереш / Getty Images

Форвард Спортинга Виктор Дьокереш изменил решение относительно своего будущего.

Как сообщает Teamtalk, 27-летний швед решил, что он готов перейти в МЮ, несмотря на то, что ранее его приоритетом был Арсенал.

В составе манкунианцев забивной форвард воссоединится с Рубеном Аморимом, который был его тренером в составе «львов» до своего собственного перехода в МЮ.

Сумма трансфера является предметом споров, поскольку ранее ходили слухи, что Дьокереша готовы отпустить за 60 миллионов, но затем президент лиссабонцев Фредерико Варандас заявил, что меньше 80 миллионов его клуб не продаст Виктора.

Напомним, ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед подпишет лидера Брентфорда.

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