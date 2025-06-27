Интер определился с судьбой воспитанника, для которого прошлый сезон стал прорывным

Миланский Интер определился с будущим Франческо Эспозито.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, «нерадзурри» отклонили несколько предложений от клубов Серии А и АПЛ и решительно настроены продолжать это делать. За Эспозито предлагали суммы в районе 20 млн евро.

Отмечается, что Франческо не отдадут даже в аренду. Он является серьезной частью планов тренерского штаба во главе с Кристианом Киву на этот сезон.

В прошлом сезоне 21-летний форвард, который является воспитанником Интера, выступал в аренде за Специю. За этот коллектив он забил 19 голов и отдал 3 ассиста в Серии Б.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что Интер выкупил одноклубника Довбика.

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