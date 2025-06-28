Ан-Наср Роналду определился с заменой дорогостоящему форварду, который не закрепился в клубе

Саудовский Ан-Наср нашел замену Джону Дюрану, который перейдет в Фенербахче.

Как сообщает CBS Sports, вместо колумбийца в составе «желто-синих» хотят видеть Виктора Бонифейса. Сумма потенциального трансфера неизвестна.

Нигериец был приоритетом для Ан-Насра еще зимой прошлого года, но тогда переговоры с Байером сорвались и саудовский топ-клуб переключился именно на Дюрана, на которого в итоге потратил 77 млн евро.

Отметим, что в сезоне-2024/25 Бонифейс провел 27 матчей, забив 11 мячей и отдав 2 ассиста.

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