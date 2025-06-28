Итальянский топ-клуб нашел альтернативу игроку Ливерпуля

Итальянский Наполи нашел возможную альтернативу Дарвину Нуньесу.

Как сообщает Джанлука ди Марцио, «партенопейцы» склоняются к отказу от трансфера уругвайца из-за его цены. Мерсисайдцы не собираются отпускать игрока менее чем за 70 миллионов евро.

«Адзурри» обратят внимание на местный рынок. Наполи может приобрести форварда Удинезе Лоренцо Лукку, который неплохо проявил себя в прошлом сезоне.

24-летний Лукка забил 14 голов и отдал 2 ассиста в 36 матчах за «фриульцев».

Напомним, ранее сообщалось, что Ливерпуль подписал нового вратаря.

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