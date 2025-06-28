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Футбол

Роналду: Чемпионат мира в Саудовской Аравии будет самым прекрасным в истории

Ожидаемое заявление от Криштиану.
Вчера, 23:39       Автор: Василий Медвидь

Форвард Ан-Насра Криштиану Роналду поделился мыслями об уровне саудовской лиги.

Португалец продолжил настаивать на том, что местный чемпионат входит в пятерку лучших в мире.

"Конечно, мы (Саудовская Профессиональная Лига) все еще совершенствуемся. Я считаю, что на данный момент мы уже входим в пятерку лучших лиг мира. Я все еще верю, что мы будем продолжать совершенствоваться, и у нас есть время.

За последние два года мы продемонстрировали, что лига постоянно развивается. Я счастлив, потому что знаю, что лига очень конкурентоспособна. Только те, кто никогда не играл в Саудовской Аравии и ничего не знает о футболе, говорят, что эта лига не входит в пятерку лучших (в мире)».

Также Роналду выразил уверенность, что Чемпионат мира 2034, который пройдет в Саудовской Аравии, будет «самым прекрасным в истории».

"Я на 100% верю в свои слова, и люди, которые играют в этой лиге, знают, о чем я говорю. Вот почему я хочу остаться (в Саудовской Аравии), потому что я верю в этот проект.

Не только на ближайшие два года, а до 2034 года, когда в Саудовской Аравии состоится чемпионат мира по футболу. Я верю, что это будет самый прекрасный чемпионат мира в истории».

Напомним, ранее стало известно, что Ан-Наср определился с новым тренером.

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