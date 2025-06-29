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Футбол

"Это не нормально": Клопп рассказал о главном минусе тренерской карьеры

Юрген был слишком поглощен работой.
Сегодня, 17:59       Автор: Василий Медвидь
Юрген Клопп / Getty Images
Юрген Клопп / Getty Images

Экс-тренер Майнца, Боруссии Дортмунд и Ливерпуля Юрген Клопп поделился мыслями о работе тренером в футболе.

По словам специалиста, за время своей карьеры он слишком много времени отдавал своим обязанностям, поэтому на семью, поездки и различные мероприятия не оставалось сил.

"Я постоянно был в своем туннеле, но никогда — наедине с собой. Со временем понял, что потерял связь с рутиной. Мой автомобиль знал только три маршрута: стадион, база, дом. Это не нормально.

За последние четыре месяца я успел побывать гостем на двух свадьбах. До этого — ни на одной за 23 года. Хотя и принимал гостей в Ливерпуле, почти никогда не мог провести с ними время по-человечески.

Я не сплю до обеда и не засиживаюсь до ночи, но теперь могу иметь больше времени для себя и семьи. Моя жена рада — теперь мы можем действительно что-то делать вместе.

Если я снова начну тренировать, все вернется — с полной отдачей и полным погружением. А я больше не хочу этого. Я не вижу свою ценность только в этом", - сказал Клопп.

Напомним, ранее сообщалось, что Клопп назвал обновленный формат Клубного чемпионата мира худшей идеей в истории футбола.

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