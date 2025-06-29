Экс-игрок Манчестер Юнайтед задержан за вождение в пьяном виде

Пол Инс был арестован после аварии.

Бывший английский полузащитник Пол Инс был задержан полицией, сообщает Daily Mail.

Экс-полузащитник Манчестер Юнайтед 28 июня врезался в разделительный барьер на своем Range Rover.

Прибывшие на место полицейские обнаружили экс-футболиста пьяным, а потому сразу арестовали его.

На следующий день Инс покинул участок под залог, однако англичанину теперь предстоит явиться в суд 18 июля.

Ранее также экс-игрок Ромы встал на защиту Артема Довбика.

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