Бывший игрок Ромы высказался о критике в адрес Довбика

Венсан Кандела считает, что украинец обладает всеми качествами, чтобы заиграть в составе «волков».

Экс-защитник Ромы Венсан Кандела поделился мыслями о том, какие трансферы необходимы «волкам» в межсезонье.

По словам француза, стоит усилить три позиции.

«Необходимо сделать три ключевых трансфера: защитник, который будет играть вместе с Манчини и Н'Дика, полузащитник и нападающий, который будет играть в паре с Довбиком».

Также Венсан защитил Артема Довбика, который подвергся критике в течение своего первого сезона в Риме.

«Должен ли он (Довбик – прим.) получать доверие? Конечно. У всех великих форвардов был непростой первый сезон. У него есть качество, скорость и амбиции», - сказал Кандела для Corriere della Sera.

Напомним, ранее сообщалось, что агент Довбика прокомментировал его будущее.

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