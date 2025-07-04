iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Арсенал может усилиться еще одним игроком своего принципиального соперника

Нони Мадуэке может оказаться в составе "канониров".
Сегодня, 10:59       Автор: Василий Медвидь

Лондонский Арсенал хочет усилить линию атаки.

Как сообщает Фабрицио Романо, "канониры" готовы подписать Нони Мадуэке. Клуб начал переговоры с Челси, за который выступает англичанин.

Вингер намерен покинуть стан «синих» на фоне приобретения Жоау Педру и Джейми Гиттенса. Между клубами пока не достигнуто соглашений, но они находятся в постоянном контакте.

Несколькими днями ранее Арсенал подписал вратаря Кепу Аррисабалагу из Челси за 5 млн фунтов.

Напомним, ранее сообщалось, что Арсенал нашел нового ассистента для Артеты, которым стал легендарный футболист.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Арсенал неожиданно расторг контракт с одним из игроков Арсенал неожиданно расторг контракт с одним из игроков
Звездный бомбардир отклонил предложения саудовских клубов Звездный бомбардир отклонил предложения саудовских клубов
"У каждого во время игры есть свои демоны": Свитолина высказалась о поддержке мужа "У каждого во время игры есть свои демоны": Свитолина высказалась о поддержке мужа
Погба назвал свою цель после подписания контракта с Монако Погба назвал свою цель после подписания контракта с Монако

Видео

Альварес и Кроуфорд встретились в Лас-Вегасе в рамках промо-тура будущего боя
Альварес и Кроуфорд встретились в Лас-Вегасе в рамках промо-тура будущего боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась на одну позицию, Калинина продолжила падение, а Швентек ворвалась в первую пятерку
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер остался наверху классификации, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: первые четвертьфиналы на Клубно ЧМ, Дания - Швеция, Геермания - Польша на женском чемпионате Европы
просмотров

Последние новости

Европа14:07
Арсенал неожиданно расторг контракт с одним из игроков
Другие страны13:32
Звездный бомбардир отклонил предложения саудовских клубов
Теннис13:30
"У каждого во время игры есть свои демоны": Свитолина высказалась о поддержке мужа
Европа13:00
Погба назвал свою цель после подписания контракта с Монако
Европа12:55
Конкурент Довбика сменит клубную прописку
Украина12:36
В результате последнего обстрела Киева уничтожили офис местной Федерации футзала
Бокс12:35
"Он уже делал Усику больно": Фьюри дал совет Дюбуа перед реваншем с украинцем
Украина12:07
Календарь Шахтера: "горняки" проведут первый матч при Туране - онлайн-трансляция
Европа11:59
Игрок сборной Испании продлил контракт с родным клубом на очень длительный срок
Бокс11:45
"Мощно бьет по голове и корпусу": Фьюри оценил бой Уайта и Итаумы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK