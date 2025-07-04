Арсенал может усилиться еще одним игроком своего принципиального соперника

Нони Мадуэке может оказаться в составе "канониров".

Лондонский Арсенал хочет усилить линию атаки.

Как сообщает Фабрицио Романо, "канониры" готовы подписать Нони Мадуэке. Клуб начал переговоры с Челси, за который выступает англичанин.

Вингер намерен покинуть стан «синих» на фоне приобретения Жоау Педру и Джейми Гиттенса. Между клубами пока не достигнуто соглашений, но они находятся в постоянном контакте.

Несколькими днями ранее Арсенал подписал вратаря Кепу Аррисабалагу из Челси за 5 млн фунтов.

Напомним, ранее сообщалось, что Арсенал нашел нового ассистента для Артеты, которым стал легендарный футболист.

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