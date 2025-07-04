Левченко раскритиковал нидерландский гранд за попытку подписать игрока российского клуба

Экс-игрок сборной Украины высказался об интересе Фейеноорда к Манфреду Угальде.

Экс-футболист сборной Украины Евгений Левченко, который провел львиную долю своей карьеры в Нидерландах и сейчас проживает в этой стране, высказался об интересе Фейеноорда к игроку московского Спартака Манфреду Угальде.

По словам Левченко, ведя переговоры с клубом, который представляет страну-террористку, роттердамцы сознательно или бессознательно поддерживают войну в Украине.

"Если вы покупаете игрока из российской лиги в наше время, вы виновны в гибели мирных жителей в Украине.

Таким трансфером вы спонсируете российскую войну. Кроме того, Лукойл, главный спонсор Спартака, является поставщиком топлива для российской армии", - написал Евгений в своем аккаунте X.

Напомним, ранее сообщалось, что теннисистка Даяна Ястремская сказала, что матчи против россиянок вызывают у нее особые эмоции из-за более серьезного желания победить.

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