Игрок сборной Испании продлил контракт с родным клубом на очень длительный срок

Нико Уильямс связал свое будущее с Атлетиком на 10 лет.

Вингер Нико Уильямс принял неожиданное решение относительно своего будущего.

Испанец подписал новый контракт с Атлетик Бильбао. Об этом сообщила пресс-служба басков.

Новые договоренности между Уильямсом и клубом будут действовать до 2035 года. Финансовые условия соглашения неизвестны.

Отметим, что по слухам, Нико был близок к переходу в Барселону этим летом. Также им интересовалась Бавария.

Напомним, ранее сообщалось, что Реал не будет препятствовать уходу своей звезды.

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