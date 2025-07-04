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Футбол

УЕФА оштрафовал ряд клубов за нарушения ФФП

Наибольшие штрафы получили Челси и Барселона.
Сегодня, 20:17       Автор: Андрей Безуглый
Челси / Getty Images
Челси / Getty Images

УЕФА оштрафовал ряд клубов за несоблюдение финансовых правил.

Организация завершила проверки финансовой устойчивости в отчетах за 2023 и 2024 года и обнаружила проблемы у ряда клубов.

Челси, Барселона, Лион, Астон Вилла, Порту и Хайдук признали свою вину и заключили с УЕФА соглашения о приведении деятельности в соответствие с регламентом.

Все клубы обяхались выплатить штрафы от 1,2 млн евро до 80 млн. Наибольший штраф получил Челси - 80 млн условно, из которых 20 - обязательный платеж. 

Барселона и Лион получили штрафы по 50 и 60 млн евро условно, а наименьший штраф у Хайдука.

Ранее также несколько игроков Манчестер Юнайтед заявили о желании покинуть клуб.

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