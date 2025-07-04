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Футбол

Хавбека сборной Германии отправили в резервную команду за критику менеджера

Флориан Нойхаус наговорил лишнего.
Вчера, 23:30       Автор: Андрей Безуглый
Флориан Нойхаус / Getty Images
Флориан Нойхаус / Getty Images

Полузащитник менхенгладбахской Боруссии Флориан Нойхаус попал в неприятную ситуацию, пишет Bild.

В Сети обнаружился ролик, где футболист в разговоре с фанатами раскритиковал спортивного директора клуба Роланда Виркуса.

В беседе Нойхаус назвал функционера худшим в мире, обвинив того в своей низкой зарплате.

Как только видео стало популярным, в Боруссии сразу же отреагировали, назвав слова Нойхауса неприемлемыми.

Игрока оштрафовали на 100 тысяч евро, а также на целый месяц перевели в резервную команду.

Ранее также Айнтрахт сумел перехватить игрока у Баварии.

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