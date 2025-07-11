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Футбол

Арсенал установит новый трансферный рекорд

Оливия Смит станет игроком "канонирок".
Сегодня, 16:13       Автор: Василий Медвидь

Лондонский Арсенал оформит новый мировой трансферный рекорд в женском футболе.

«Канонирки» усилятся Оливией Смит из Ливерпуля. Сумма трансфера составит 1 млн фунтов.

Оливия станет первой игроком, сумма трансфера которой превысит 1 млн фунтов.

Детали контракта Смит со столичным коллективом пока неизвестны.

Напомним, что ранее трансферный рекорд принадлежал Наоми Джирме, которая этим летом перешла в Челси.

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