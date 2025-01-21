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Челси установит новый трансферный рекорд

Правда, в женском футболе.
Сегодня, 21:40
Наоми Джирма / Getty Images
Наоми Джирма / Getty Images

Лондонский Челси осуществит самый дорогой трансфер в истории женского футбола.

Как сообщает издание The Athletic, "синие" подпишут защитницу сборной США и Сан-Диего Вейв Наоми Джирму. Сумма перехода составит 1 млн 100 тысяч долларов.

24-летняя игрок станет первой в женском футболе, чей переход стоил более миллиона долларов.

В прошлогоднем сезоне NWSL Наоми сыграла в 20 матчах, не забив ни одного мяча.

Напомним, ранее сообщалось, что Челси сделает предложение по игроку МЮ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси

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