Челси попытается в ближайшие дни подписать Гарначо

Вингер Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо определился со своим будущим.

Как сообщает журналист Гастон Эдул, Гарначо решил покинуть Манчестер Юнайтед. В услугах игрока заинтересованы Челси и Наполи, который уже направил официальное предложение.

Лондонцы в ближайшие дни также сделают предложение манкунианцам, однако, Наполи на шаг впереди в гонке, ведь уже смог договориться об условиях личного контракта.

Напомним, ранее сообщалось, что У Рэшфорда нет конфликта с тренером, он хочет играть за Манчестер Юнайтеданглийские СМИ опровергли конфликт между Рэшфордом и Аморимом[[/lin

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