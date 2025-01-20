У Рэшфорда нет конфликта с тренером, он хочет играть за Манчестер Юнайтед

Нападающий Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд хочет остаться в клубе, утверждает BBC.

Издание пишет, что футболист каждый день усердно тренируется на базе клуба, ожидая шанса вернуться в команду.

Рэшфорд не имеет никаких претензий к Амориму, а недавние слова тренера о том, что не играть - это выбор самого Маркуса истолковали неверно.

Португалец имел в виду, что будущее Рэшфорда находится в его собственных руках. И он готов предоставить ему шанс, если игрок сумеет его убедить.

Ранее также Манчестер Сити официально представил нового защитника.

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