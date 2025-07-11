Челси определился с ценником на своего форварда

Челси назвал цену Николаса Джексона, пишет Daily Mail.

Напомним, ранее стало известно, что сенегальцем заинтересовался Милан, который ищет себе форварда.

Однако Челси выставил ценник в 115 млн евро при оценочной стоимости Джексона в 50 млн.

Хотя сами лондонцы купили нападающего у Вильярреала за 37 млн евро. С тех пор игрок провел 81 матч, в которых забил 30 голов.

Ранее также сообщалось, что Обамеянг вернется в Европу.

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