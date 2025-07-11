Французский гранд пытается вернуть свою звезду

Пьер-Эмерик Обамеянг может вернуться в Марсель.

Марсель хочет вернуть в команду Пьер-Эмерика Обамеянга, пишет Николо Скира.

Напомним, что прошлым летом французский клуб продал форварда в Аль-Кадиссию, но недавно с Обамеянгом разорвали контракт.

Марсель сразу же связался с нападающим, ставшим свободным агентом, предложив ему контракт на один год.

В кампании-23/24 Обамеянг провел за Марсель 51 матч, отличившись 30 голами и 11 ассистами.

Ранее также Порту полностью выкупил форварда сборной Испании.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!