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Футбол

Французский гранд пытается вернуть свою звезду

Пьер-Эмерик Обамеянг может вернуться в Марсель.
Сегодня, 19:25       Автор: Андрей Безуглый
Пьер-Эмерик Обамеянг / Getty Images
Пьер-Эмерик Обамеянг / Getty Images

Марсель хочет вернуть в команду Пьер-Эмерика Обамеянга, пишет Николо Скира.

Напомним, что прошлым летом французский клуб продал форварда в Аль-Кадиссию, но недавно с Обамеянгом разорвали контракт.

Марсель сразу же связался с нападающим, ставшим свободным агентом, предложив ему контракт на один год.

В кампании-23/24 Обамеянг провел за Марсель 51 матч, отличившись 30 голами и 11 ассистами.

Ранее также Порту полностью выкупил форварда сборной Испании.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Пьер-Эмерик Обамеянг

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