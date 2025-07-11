Порту полностью выкупил многообещающего форварда

Португальцы выкупили все права на Саму Омородиона.

Форвард сборной Испании Саму Омородион стал игроком Порту, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, что португальский гранд выкупил Саму у Атлетико прошлым летом за 20 млн евро. Однако часть прав на футболиста осталась у "матрацников".

В прошлом сезоне Омородион провел 45 матчей, отличившись 27 голами, а также забил еще два мяча на КЧМ.

После таких выступлений Порту решил полностью выкупить игрока. 15% прав были выкуплены за 5 млн евро, а вскоре и оставшиеся 20% - за 7 млн евро.

Ранее также сообщалось, что у соперника Порту наоборот большие проблемы со своим форвардом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!