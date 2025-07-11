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Футбол

Дьекереш сдержал обещание, данное Спортингу

Швед не вернулся в клуб на предсезонку.
Сегодня, 17:25       Автор: Андрей Безуглый
Виктор Дьекереш / Getty Images
Виктор Дьекереш / Getty Images

Нападающий Спортинга Виктор Дьекереш не вернулся в клуб на предсезонную подготовку, пишет Бен Джейкобс.

Ранее швед уже заявлял, что больше никогда не будет играть за португальский клуб. И теперь очевидно, что он планирует сдержать свое слово.

Таким образом Дьекереш пытается вынудить Спортинг продать его в Арсенал. Но лондонцы не хотят платить запрашиваемые 70+10 млн евро.

В свою очередь "канониры" в последние дни не общались с португальцами, понимая, что протест Дьекереша так или иначе повлияет на ход переговоров.

При этом журналист отмечает, что сам Дьекереш может столкнуться с санкциями со стороны клуба. Как минимум шведу может грозить серьезный штраф.

Ранее также сообщалось, что Арсенал установит трансферный рекорд.

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