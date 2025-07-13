Эрнандес предложил Аль-Хилялю подписать еще одного игрока Милана

Исмаэль Беннасер может переехать в Саудовскую Аравию.

Аль-Хиляль рассматривает трансфер Исмаэля Беннасера, пишет La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что ранее саудовский клуб достиг соглашения с Тео Эрнандесом.

Именно француз посоветовал своему новому клубу подписать алжирского хавбека, который оценивается в 15 млн евро.

Напомним, что Беннасер выпал из старта Милана, а новый тренер и вовсе не рассчитывает на игрока. Половину прошлого сезона Беннасер провел в аренде в Марселе.

Ранее также сообщалось, что Фирмино сменит один ближневосточный клуб на другой.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!