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Футбол

Эрнандес предложил Аль-Хилялю подписать еще одного игрока Милана

Исмаэль Беннасер может переехать в Саудовскую Аравию.
Сегодня, 14:48       Автор: Андрей Безуглый
Исмаэль Беннасер / Getty Images
Исмаэль Беннасер / Getty Images

Аль-Хиляль рассматривает трансфер Исмаэля Беннасера, пишет La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что ранее саудовский клуб достиг соглашения с Тео Эрнандесом.

Именно француз посоветовал своему новому клубу подписать алжирского хавбека, который оценивается в 15 млн евро.

Напомним, что Беннасер выпал из старта Милана, а новый тренер и вовсе не рассчитывает на игрока. Половину прошлого сезона Беннасер провел в аренде в Марселе.

Ранее также сообщалось, что Фирмино сменит один ближневосточный клуб на другой.

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