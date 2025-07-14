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Футбол

Экс-игрок сборной Германии: Мы были машиной, сегодня – в лучшем случае машинка

Маттиас Замме разочарован в немецком футболе.
Сегодня, 13:58       Автор: Андрей Безуглый
Маттиас Заммер / Getty Images
Маттиас Заммер / Getty Images

Бывший игрок сборной Германии Маттиас Заммер раскритиковал нынешний немецкий футбол.

Экс-полузащитник заявил, что сборная Германии всегда была сплоченной командой, но сегодня она потеряла свою идентичность.

Как показывает история нашего футбола, мы, немцы, всегда играли как сплоченная, крепкая и компактная команда.

У нас были отдельные игроки, которые были гениями, но как команда мы были машиной. Сегодня мы, в лучшем случае, машинка.

Нам не удалось найти баланс между инновациями и традициями, чтобы сохранить нашу идентичность.

Я сознательно задаю себе провокационный вопрос: что же на самом деле представляет собой немецкий футбол сегодня? Я не могу это определить

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