Миколенко принял участие в презентации новой формы Эвертона

Английский Эвертон представил гостевой комплект формы на сезон-2025/26.

Форма выполнена в стиле поло. Цвет комплекта - пастельно-желтый, а техническим спонсором выступила команда Castore.

В презентации принял участие украинец Виталий Миколенко.

Paying homage to the past, looking to the future. 🟡



Introducing our 2025/26 @CastoreEngland away kit. Available online now and from Everton Two at 10am.