Ювентус официально выкупил португальского вингера

Ювентус полностью завершил сделку по переходу Франсишку Консейсау.

Туринский клуб выкупил контракт игрока, который уже выступал за них в аренду, за 30,4 млн евро. Также сделка предполагает некоторую сумму в виде бонусов.

Сам же 22-летний португалец подписал с Ювентусом контракт до 2030 года.

Всего за Ювентус в прошлом сезоне и на КЧМ Консейсау провел 40 матчей, отличившись семью голами и шестью ассистами.

Ранее также Арсенал наконец согласовал громкий трансфер.

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