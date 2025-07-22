iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Брентфорд может потерять и второго нападающего

Йоан Висса интересует Ньюкасл.
Сегодня, 21:14       Автор: Андрей Безуглый
Йоан Висса / Getty Images
Йоан Висса / Getty Images

Нападающий Брентфорда Йоан Висса может покинуть клуб, пишет The Athletic.

Напомним, что ранее клуб расстался с Брианом Мбемо, а потому не хотел терять и Виссу.

Ньюкасл предложил за 28-летнего конголезца 25 млн фунтов, но получил мгновенный отказ.

Тем не менее "сороки" уже готовят предложение, превышающее 30 млн фунтов, и настроены отптимистично.

В прошлом сезоне Йоан Висса провел 39 матчей, отличившсиь 20 голами.

Ранее также сообщалось, что нападающий Челси также готовится покинуть клуб.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Динамо уверенно победил Хамрун в первом матче Динамо уверенно победил Хамрун в первом матче
Легенда Баварии раскрикитиковал Бундеслигу после трансфера Виртца Легенда Баварии раскрикитиковал Бундеслигу после трансфера Виртца
Роналдо может купить клуб, где он закончил свою карьеру Роналдо может купить клуб, где он закончил свою карьеру
Стерлинг может продолжить карьеру в другом чемпионате Стерлинг может продолжить карьеру в другом чемпионате

Видео

Уничтожение в пятом раунде: Усик эффектно уложил Дюбуа - видео лучших моментов боя
Уничтожение в пятом раунде: Усик эффектно уложил Дюбуа - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась, Костюк сохранила свою позицию
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер является лидером, прогресс Приходько и провал Овчаренко
просмотров
Усик - Дюбуа: онлайн-трансляция боя
просмотров
Футбол сегодня: первый матч Динамо в квалификации Лиги чемпионов, плей-офф женского Евро
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов21:58
Динамо уверенно победил Хамрун в первом матче
Европа21:45
Легенда Баварии раскрикитиковал Бундеслигу после трансфера Виртца
Футбол21:25
Роналдо может купить клуб, где он закончил свою карьеру
Европа21:14
Брентфорд может потерять и второго нападающего
Европа20:42
Стерлинг может продолжить карьеру в другом чемпионате
Лига Европы20:19
Хамрун - Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги Чемпионов
Европа19:59
Лидер Байера хочет перейти к новичку в Премьер-лиге
Европа19:58
Шевченко подписал профессиональный контракт с английским клубом
Европа19:35
Ювентус официально выкупил португальского вингера
Европа19:11
Ведущий бразильский клуб ведет переговоры с игроком Шахтара
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK