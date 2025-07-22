Брентфорд может потерять и второго нападающего

Нападающий Брентфорда Йоан Висса может покинуть клуб, пишет The Athletic.

Напомним, что ранее клуб расстался с Брианом Мбемо, а потому не хотел терять и Виссу.

Ньюкасл предложил за 28-летнего конголезца 25 млн фунтов, но получил мгновенный отказ.

Тем не менее "сороки" уже готовят предложение, превышающее 30 млн фунтов, и настроены отптимистично.

В прошлом сезоне Йоан Висса провел 39 матчей, отличившсиь 20 голами.

Ранее также сообщалось, что нападающий Челси также готовится покинуть клуб.

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