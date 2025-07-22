Стерлинг может продолжить карьеру в другом чемпионате

Энцо Мареска не рассчитывает на нападающего.

Нападающий Челси Рахим Стерлинг также покинет клуб летом, пишет BBC.

Энцо Мареска уже сообщил игроку, что не рассчитывает на него в следующем сезоне и попросил искать себе новый клуб.

Как сообщает источник, несколько европейских клубов следят за ситуацией в Челси.

Одним из таких клубов, например, являтеся Байер, который уже пообщался с окружением игрока.

Ранее также сообщалось, что лидер Байера наоборот хочет в АПЛ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!