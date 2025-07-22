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Футбол

Легенда Баварии раскрикитиковал Бундеслигу после трансфера Виртца

Оливер Кан считает, что немецкий футбол теряет привлекательность.
Вчера, 21:45       Автор: Андрей Безуглый
Оливер Кан / Getty Images
Оливер Кан / Getty Images

Легенда Баварии Оливер Кан считает, что Бундеслиге пора меняться.

Экс-кипер заявил, что переход Флориана Виртца в Ливерпуль, а не в Баварию - плохой сигнал для всей лиги. Германия не популярна среди молодых футболистов.

Также Кан отметил, что серия побед Баварии на внутренней арене делает чемпионат менее популярным, что так же грозит проблемами.

Есть некоторые не самые позитивные сигналы – например, если мы подумаем о Виртце, который уходит не в Баварию, а в Англию. Поначалу это заставило меня задуматься, но мы уже видели подобное в прошлом. В мои времена это была Италия – многие игроки уезжали туда, правда, уже в более зрелом возрасте, а не такими молодыми.

Это поднимает фундаментальные вопросы: насколько Бундеслига еще привлекательна для таких игроков? Вот, например, Бавария за последние 13 лет становилась чемпионом 12 раз. Думаю, здесь тоже стоит серьезно задуматься – нужно что-то менять.

В мои времена, помню, чемпионами становились разные клубы: Штутгарт, Вердер, Боруссия Дортмунд, Вольфсбург. Это делало борьбу за титул намного интереснее – и, кстати, повышало привлекательность лиги за рубежом.

Поэтому стоит задаться вопросом: тот футбол, который мы видим в Бундеслиге, – это настоящая зрелищность или обманчивая?

Ранее также сообщалось, что еще один игрок Байера хочет в АПЛ.

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