Челси намерен выкупить таланта Аякса

Челси работает над трансфером Йоррела Хато, пишет Фабрицио Романо.

19-летний защитник Аякса считается в Лондоне приоритетной целью, потому Челси уже начал переговоры с амстердамским клубом.

Сам Хато хотел бы перейти в Челси, потому, ожидается, что согласование личного контракта не займет много времени.

В прошлом сезоне Йоррел Хато провел 31 матч, отличившись двумя голами и шестью ассистами. Трансфермаркт оценивает его в 35 млн евро.

Ранее также сообщалось, что на звезду Реала появился еще один претендент.

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