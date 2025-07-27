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Футбол

Звезда Ливерпуля приблизился к трансферу в европейский топ-клуб

Луис Диас в шаге от того, чтобы стать игроком Баварии.
Сегодня, 15:30       Автор: Василий Медвидь
Луис Диас / Getty Images
Луис Диас / Getty Images

Мюнхенская Бавария нашла своего игрока на позицию левого вингера, которая нуждалась в усилении.

Как сообщает Фабрицио Романо, «красные» подпишут Луиса Диаса из Ливерпуля. Сумма трансфера должна составить 75 миллионов евро с учетом бонусов.

Колумбиец подпишет контракт на 4 года. Финансовые детали неизвестны.

Напомним, ранее сообщалось, что Ливерпуль интересуется лидером Ньюкасла, который желает покинуть клуб.

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