Кельн - Бавария 1:3: обзор матча и результат игры 14.01.2026

Мюнхенцы уступали, но сделали результат во втором тайме.
Вчера, 23:45       Автор: Игорь Мищук
Бавария обыграла Кельн / Getty Images
Бавария обыграла Кельн / Getty Images

В среду, 14 декабря, Бавария встречалась в гостях с Кельном в матче 17-го тура немецкой Бундеслиги.

Подопечные Венсана Компани пропустили первыми, однако сумели в итоге одержать волевую победу со счетом 3:1.

Несмотря на преимущество Баварии, повел в поединке Кельн благодаря результативному удару Линтона Майны. Тем не менее на перерыв команды ушли при ничейном результате после гола Сержа Гнабри в компенсированное время.

А втором половине встречи гости сумели дожать соперника, выйдя победителями из противостояния. На 71-й минуте "ротен" вперед вывел Ким Мин Дже, а ближе к концу поединка точку в матче поставил 17-летний талант мюнхенцев Леннарт Карл.

Набрав 47 очков, Бавария продолжает лидировать в турнирной таблице Бундеслиги. Кельн идет на 12-м месте, имея 17 баллов.

Статистика матча Кельн - Бавария 17-го тура чемпионата Германии

Кельн - Бавария 1:3

Голы: Майна, 41 - Гнабри, 45+5, Ким, 71, Карл, 84

Ожидаемые голы (xG): 0.65 - 1.30
Владение мячом: 28% - 72%
Удары: 8 - 19
Удары в створ: 3 - 8
Угловые: 4 - 6
Фолы: 3 - 4

Кельн: Швебе - Озкаджер, Симпсон-Пьюзи, Себулонсен - Лунд (Йоуханессон, 78), Камински, Краус, Тильманн (Ньянг, 85) - Эль-Мала (Вальдшмидт, 78), Майна (Шентен, 67) - Ахе.

Бавария: Нойер - Ито (Геррейру, 88), Та (Упамекано, 67), Ким, Лаймер - Горецка, Павлович - Диас, Гнабри (Карл, 67), Олисе (Бишоф, 82) - Кейн.

